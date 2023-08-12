Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı - Son Dakika
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Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı

Son Güncelleme: 12.08.2023 08:04

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in yasak aşkı Pelin'i oynayan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, yeni sezon öncesi sessiz sedasız kadrodan ayrıldı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santıroğlu, Çetin Tekindor ve Gözde Kansu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Pelin'i oynayan Buçe Buse Kahraman, ekibe veda etti.

YENİ PROJE GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon hazırlıkları süren Yalı Çapkını dizisinde rolüyle geçen sezona damga vuran Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı. Apar topar kadrodan ayrılan oyuncu, henüz bir açıklama yapmadı. Özellikle Taylan Biraderler'in yönettiği, Timuçin Esen ve Ebru Özkan'la başrol oynadığı "Gri" dizisindeki oyunculuğu akıllarda yer eden Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.

Buçe Buse Kahraman, başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı
Buçe Buse Kahraman, başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı
Buçe Buse Kahraman, başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı
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Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı - Son Dakika
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