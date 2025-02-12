Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor

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Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, Orchestra Content tarafından sinema filmi yapılacak. Senaryosunu Mine Şengöz'ün kaleme aldığı filmin öyküsü, sanatçı tarafından da onaylandı.

12.02.2025 11:26  Güncelleme: 11:48
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Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı. Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

"HAYATIMIN İMZASI"

Filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Sanatçı, geçtiğimiz yıllarda imza attığı film için yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından "Hayatımın imzası" notuyla paylaşmıştı.

Bülent Ersoy\'un hayatı sinema filmi oluyor
Kaynak: AA

Bülent Ersoy, Magazin, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gencer Guney:
    topluma kötü örnek neyin filmi, 12 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    başka işimiz ni yok.bana ne Bülent ersoyadan.milletin derdi geçim.bunlarin ki lay lay lom.... 13 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Kİm oynayacak Bülent'i. Sanat için bu kadar riske gerek var mı? 14 0 Yanıtla
  • Fırat Çakır:
    çok gerekli biri sanki 6 2 Yanıtla
  • Fırat Çakır:
    yav bunun hayatı film olsa ne olur olmasa ne olur 3 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bunun kaprisini ve tribini 1 e 1 yapacak adamı bulmak senelerini alır 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Ne Yaşamışki Asıl Ferdi Tayfur'un Hayatı Önemli 1 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Hadi burdan yak.Örnek bir sanatçımı ki...Acaba kestirişinide gösterecek mi. 1 0 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Sinema sektörü ucusa gecer artık 0 0 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Mustafa Topaloğluna da rol versinler. 0 0 Yanıtla
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