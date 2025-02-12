Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı. Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
Filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Sanatçı, geçtiğimiz yıllarda imza attığı film için yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından "Hayatımın imzası" notuyla paylaşmıştı.
Son Dakika › Magazin › Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor - Son Dakika
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