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Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim - Son Dakika

Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim

09.02.2022 09:42

Ünlü şarkıcı Alişan, son günlerde eşi Buse Varol ile boşanacakları yönündeki iddialara sosyal medya hesabından isyan etti. Evliliklerinde sorun olduğunu ancak şu an boşanma iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Alişan, "Her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı ve yeğenlerimi rahat bırakın" sözlerine yer verdi.

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günü ayrı ayrı kutlamaları ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Hatta çiftin boşanma kararı aldığı ve Buse Varol'un avukata gerekli talimatları verdiği ileri sürüldü. Günlerdir evliliğiyle ilgili gündemden düşmeyen Alişan, sonunda isyan etti.

"BİZİ BİZİMLE BIRAKIN KARARI BİZ VERELİM"

Boşanma iddiasına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap veren şarkıcı, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin Iütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız" dedi.

Evlilik yüzüğünü çıkaran ve Alişan ile evleri ayırdığı ileri sürülen Buse Varol ise konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Alişan, Buse Varol ile boşanacakları iddiasına isyan etti: Bizi rahat bırakın, kararımızı verelim
Alişan, Buse Varol ile boşanacakları iddiasına isyan etti: Bizi rahat bırakın, kararımızı verelim
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Son Dakika Magazin Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim - Son Dakika
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