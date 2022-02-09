Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günü ayrı ayrı kutlamaları ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Hatta çiftin boşanma kararı aldığı ve Buse Varol'un avukata gerekli talimatları verdiği ileri sürüldü. Günlerdir evliliğiyle ilgili gündemden düşmeyen Alişan, sonunda isyan etti.

"BİZİ BİZİMLE BIRAKIN KARARI BİZ VERELİM"

Boşanma iddiasına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap veren şarkıcı, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin Iütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız" dedi.

Evlilik yüzüğünü çıkaran ve Alişan ile evleri ayırdığı ileri sürülen Buse Varol ise konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.