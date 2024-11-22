Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor - Son Dakika
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Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor

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TRT ekranlarında büyük umutlarla sezona başlayan dizilerden biri olan 'Kara Ağaç Destanı' için final kararı alındı.

22.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:26
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Büyük umutlarla sezona başlayan ancak reytinglerde istedikleri sonucu elde edemeyince final kararı alan diziler kervanına TRT'de yayınlanan 'Kara Ağaç Destanı' dizisi de eklendi. Mustafa Becit'in yazdığı, Cem Akyoldaş'ın ise yönettiği dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

REYTİNGLER YÜKSELİSE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son olarak 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reytinglerinde bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali de var.

Büyük umutlarla sezona başlayan 'Kara Ağaç Destanı' dizisi final yapıyor

BAŞROLDE USTA İSİMLER VAR

Kapadokya'da çekilen Olgun Şimşek'in Celal Ağa, değerli oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun Paşa Kadın rollerine hayat verdiği dizide Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi ünlü isimler izleyicisiyle buluşuyordu.

Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor

Televizyon, Magazin, Kara, Dizi, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • abdurrahman yilmazturk:
    Millet acliktan ölüyor. Enflasyon sefalet multeci sorunu namusumuz her şeyiniz tehlikede. Bize ne diziden. 11 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    dizi falan izleyecek hal kalmadı milletde herkes bitik 10 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Sürüsüne bereket her kanal dizi kaynıyor.Gündüzleri rezillik kaynayan gündüz kuşakları.Akşmları sırf dizi.Tekrarlarıda var...Kanal olmaktan çıkmışlar işleri güçleri sadece dizi ve gündüz kuşağı.Yeter artık bıktık. 6 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Hiçbirinin ülkeye ve millete faydası yok.Oyuncuları milyonlar kazanıp lüks içinde yaşasın,fakir fukarada onları seyretsin. 5 0 Yanıtla
  • McA !:
    Çünküüüü Millet artık makarna da yiyemiyor :=)) Balık yiyen çoğaldı beyinler çalışmaya başladı. (Oltayı alan deniz den yemeğini çıkarıyor istemsiz protein zenginliğinin arttığı da sevindirici) 0 0 Yanıtla
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