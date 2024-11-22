Büyük umutlarla sezona başlayan iddialı dizi final yapıyor

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Orda Doğu\'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı?

Büyük umutlarla sezona başlayan ancak reytinglerde istedikleri sonucu elde edemeyince final kararı alan diziler kervanına TRT'de yayınlanan 'Kara Ağaç Destanı' dizisi de eklendi. Mustafa Becit'in yazdığı, Cem Akyoldaş'ın ise yönettiği dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

REYTİNGLER YÜKSELİSE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son olarak 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reytinglerinde bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali de var.

BAŞROLDE USTA İSİMLER VAR

Kapadokya'da çekilen Olgun Şimşek'in Celal Ağa, değerli oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun Paşa Kadın rollerine hayat verdiği dizide Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi ünlü isimler izleyicisiyle buluşuyordu.