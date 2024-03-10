Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali\'nde Elif Buse Doğan Sahne Aldı

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Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali Elif Buse Doğan'ı ağırladı. Denizlililerin akın ettiği festivalde sahne alan sevilen şarkıcı Doğan, unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dördüncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde başarılı şarkıcı Elif Buse Doğan sevenleriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Konserin başlamasıyla birlikte sahneye çıkan genç sanatçı Elif Buse Doğan, enerjisi ve güzel sesiyle konsere gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizlililer unutulmaz bir konsere tanıklık etti

'Samsak Döveci' türküsüyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Elif Buse Doğan, 7'den 70'e herkesi coşturdu. Konsere katılanlar unutulmaz bir konsere tanıklık etti. Başkan Zolan, böylesine güzel bir festivalde başarılı şarkıcı Elif Buse Doğan'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, davetlerine icabet eden genç sanatçıya ve konsere gelen hemşehrilerine teşekkür etti. Konserin sonunda Başkan Osman Zolan, günün anısına Elif Buse Doğan'a plaket hediye etti.

Finalde Zara sahne alacak

Öte yandan, 8 Mart'ta kapılarını açan Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde 260 kadın el emeği göz nuru ürünlerini sergilerken, düzenlenen konser, söyleşi, workshop, sihirbaz gösterimi, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri ile rengarenk geçiyor. 10 Mart'ta sona erecek festivalin finalinde saat 17.00'de Türk Halk Müziği'nin usta ismi Zara bir konser verecek. - DENİZLİ