Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu

Uzun zaman sonra ekrana Süslü Korkuluk dizisiyle dönecek olan Çağatay Ulusoy'un Ayaklı gazetenin haberine göre, partneri belli oldu.
Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, bomba bir diziyle ekranlara dönüş yapıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'un ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için imaj değişikliğine gittiği görüldü. Süslü Korkuluk dizisinin diğer başrol oyuncusu ise Alina Boz oldu.
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