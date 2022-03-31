Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor! - Son Dakika
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Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor!

31.03.2022 10:39
Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor!

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hiç hoşlanmayan Feride, kızının peşine düşüyor. Feride, kızı Nalan'ı Hayri ile yakalıyor. Feride, kızını yine bir kıskacın içine sokuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 37. yeni bölümüyle 31 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat'tan uzaklaştıkça Hayri'yi kendisine daha yakın bulmaya başlıyor.

Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor!

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Nalan Hayri'ye karşı hissettiklerine teslim olacak mı? Geçmişin gölgesini üstünden atamayan Nalan, Hayri ile yaşadığı yakınlaşmadan dolayı pişmandır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor!

Babasından ve Feride'den korkan Sedat, Cana'nın ısrarıyla zor anlar yaşar. Muzo'nun acılarını fark eden Pera, ona bir emrivaki yapar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor!

Rafet ve Pervin'i ikinci kez beraber gören Selen, ne olup bittiğini anlamaya çalışır. Feride ise Nalan ve Hayri'nin peşini bırakmaz.

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Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Nalan ve Hayri'yi yakalıyor! - Son Dakika


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