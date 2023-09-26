Cem Özer'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı: Esin Maraşlıoğlu ile evliliğim hataydı - Son Dakika

Cem Özer'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı: Esin Maraşlıoğlu ile evliliğim hataydı

Cem Özer\'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı: Esin Maraşlıoğlu ile evliliğim hataydı
Son Güncelleme: 26.09.2023 12:18

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Cem Özer, Esin Maraşlıoğlu ile yaptığı evliliğin bir hata olduğunu itiraf etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Cem Özer oldu. 5 evlilik yapan Özer, Esin Maraşlıoğlu ile birlikteliğinin hata olduğunu söyledi.

"ESİN'LE OLMAK İÇİN HIRS YAPTIM"

1994-1999 yılları arasında modacı ve manken Esin Maraşlıoğlu ile evli kalan Cem Özer, eski eşini kızdıracak bir çıkışta bulundu. Eski eşleri arasında sadece Esin Maraşlıoğlu ile görüşmediğini söyleyen Özer, "Esin'le olan evliliğim hataydı, yapmamam gerekiyordu. Hem onu hem de kendimi zorladım. Ünlü olmadığım dönemde tanışmıştık sonra 4 sene sonra ben kariyerimde pik yapınca yeniden karşılaştık. Ben galiba hırs yaptım. İkimiz de o zaman çok ünlüydük. Hafif bir şımarıklığa kapıldım ve hayalini kurduğum evliliği yapmak istiyordum. Esin'le bir hayal kurmuştum ama çok zorladım. Öyle biri hayatımda olsa da olurdu olmasa da. Bir süre hayatımda oldu. Onun moda sektöründe ilerlemesinde benim fikirlerim var. Benden sonra mağazalarını kapattı. Ben bir şeyleri başkalarına yaptırıyorum, onlar da kendileri yaptığını zannediyor. Oradaki motivasyon benim aslında. O ruhu vermek önemli"

Gökay Kalaycıoğlu, Cem Özer, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Özer'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı: Esin Maraşlıoğlu ile evliliğim hataydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Özer'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı: Esin Maraşlıoğlu ile evliliğim hataydı - Son Dakika
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