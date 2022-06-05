Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü

Oyuncu Suna Yıldızoğlu ve İngiliz Dudley Allen çiftinin kızları Yasemin Kay Allen magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Başarıları kadar güzelliğiyle de adından bahsettiren Yasemin Allen, yer aldığı her projede bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Uzun bir süredir Türkiye ve İngiltere arasında gidip gelen Yasemin Allen, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve aşk sorularına cevap vermişti. Allen "Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem" diyerek Tolga Güleç ile olan ilişkisini ilan etmişti.

Ancak ünlü çiftten kötü haber geldi. Yasemin Allen ve Tolga Güleç'in ayrıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkaran ünlü oyuncuların fikir ayrılığı yaşadıkları için ayrıldıkları öğrenildi.