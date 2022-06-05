Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü - Son Dakika
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Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü

05.06.2022 16:51
Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü

Oyuncu Yasemin Kay Allen, meslektaşı Tolga Güleç ile sürpriz birlikteliğini geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. Allen'ın "İlişkimiz çok yeni başladı, çok mutluyuz" itirafından sonra ünlü çifte nazar değdi. Snob Magazin'in özel haberine göre; sevgililerin ayrıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oyuncu Suna Yıldızoğlu ve İngiliz Dudley Allen çiftinin kızları Yasemin Kay Allen magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Başarıları kadar güzelliğiyle de adından bahsettiren Yasemin Allen, yer aldığı her projede bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Uzun bir süredir Türkiye ve İngiltere arasında gidip gelen Yasemin Allen, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve aşk sorularına cevap vermişti. Allen "Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem" diyerek Tolga Güleç ile olan ilişkisini ilan etmişti.

Ancak ünlü çiftten kötü haber geldi. Yasemin Allen ve Tolga Güleç'in ayrıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkaran ünlü oyuncuların fikir ayrılığı yaşadıkları için ayrıldıkları öğrenildi.

Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü
Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü
Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü

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Kaynak: Snob Magazin

Yasemin Kay Allen, Suna Yıldızoğlu, Yasemin Allen, Tolga Güleç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çok Mutluyuz Demişti! Aşk Kısa Sürdü - Son Dakika

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