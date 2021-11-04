Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Nikahlı eşi olmasına rağmensık sık Adem isimli eski nişanlısına kaçan Özgül ismindeki kişi, Serap Paköz'ün sorularını yanıtladı.
Çobanlık mesleğini yürüttüğü öğrenilen Adem'e daha önce 5 kez kaçan Özgül, "Niye gidiyorsunuz Adem'e?" sorusuna "Gezmeyi tozmayı ondan bildim. Yani bir anda bu da sıkmayı başlayınca beni... Çünkü Adem'in yanında gezmek tozmak... her yere gidiyordum." dedi.
Tartışmaların sonunda Özgül, eşine "Özür dilerim, bir ömür boyu seninle olmaya varım." dedi. Özgül'ün kocası olan Hasan ise eşine çok aşık olduğuna söyleyerek onun özrünü kabul etti ve ikili tekrar bir araya geldi.
Son Dakika › Magazin › Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti - Son Dakika Magazin