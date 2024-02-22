Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konser Verdi

Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu muhteşem bir konserle sanatseverlerin karşısına çıktı. Şef Atakan Tetik yönetimindeki koro Çorumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.
Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konserine ilgi hayli yoğun oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın da izlediği konserde, birbirinden güzel eserler icra eden koro üyeleri dinleyicilerden tam not aldı.
Konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koro şefi Atakan Tetik ve koro ekibe teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Aşgın, "Koro şefimizi, solistlerimizi, sazendelerimizi ve salonu dolduran Çorumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kültür ve sanat etkinliklerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Aşgın "Bizim şehrimizin dili sanat olmalı, kültür olmalı, türkü olmalı. Barışın ve kardeşliğin merkezi olan bu şehrin dili aşk olmalı. Bizler, şehrimizi aşk ile ilmek ilmek dokumaya gönülleri birbiri ile buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Kongre ve Kültür Merkezi projesinin de en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Aşgın "Çimento Fabrikası arazisi içerisinde 30 bin metrekare alanda içerisinde konservatuar, resim ve sanat galerinin de olduğu, binin üzerinde misafire ev sahipliği yapabilecek konservatuar projemizi yeni dönemde inşallah hayata geçireceğiz. Sanatın ve kültürün yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
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