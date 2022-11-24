Damada düğünde önlük giydirip bulaşık yıkattılar - Son Dakika
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Damada düğünde önlük giydirip bulaşık yıkattılar

24.11.2022 10:05
Damada düğünde önlük giydirip bulaşık yıkattılar

Kahramanmaraş'ta bir düğünde takı merasiminde damada arkadaşları tarafından mutfak önlüğü giydirildikten sonra bulaşık yıkatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir düğünde takı merasiminde damada arkadaşları tarafından mutfak önlüğü giydirildikten sonra bulaşık yıkatıldı.

Kentte Emine ve Ramazan Gök çiftinin düğünü ilginç anlara sahne oldu. Damadın arkadaşları düğün sonunda gerçekleşen takı merasiminde herkesi güldüren bir şaka yaptı. Damada bir arkadaşı mutfak önlüğü giydirdi, diğerleri ise sırasıyla bulaşık deterjanı ve bir tabak hediye etti. Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında bulaşık yıkadı.

İzleyenleri güldüren çocukların da ilgiyle izlediği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Damada düğünde önlük giydirip bulaşık yıkattılar - Son Dakika

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