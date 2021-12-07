Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

"EVLERİ AYIRDILAR"

2012 yılında evlenen çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü.

O İDDİA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti.

Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

Haberde "anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı" bilgisine karşı çıkan Demirbilek tekzip yayınladı.

"İDDİA EDİLEN RAKAM ÇOK KOMİK!"

Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur"