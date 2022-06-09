Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras - Son Dakika
Üye Girişi

Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras

09.06.2022 22:12
Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras

Başarılı müzisyen Şelçuk Balcı, vefat eden dedesi Mecid Işık'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı şiirini besteleyerek şarkı yaptı.

Vefatından önce amleliyat olan ve bu operasyon öncesi dugusal bir şiir kaleme alan Mecit Işık'ın, "Eyledin Hasta" isimli şiirini besteleyerek şarkı yapan torunu Selçuk Balcı, dedesinin kendi el yazısıyla yazdığı ve kendisine miras kalan bu şiiri bestelemekten onur duyduğunu söyledi.

Bu eserde halk müziğinin başarılı ismi Ender Balkır ile düet yapan Balcı şöyle konuştu: "Bana, bir müzik adamına dedesinden kalabilecek en büyük miras kaldı. Dedemin vefatının ardından geride kalan eşyalarının arasında yer alan küçük bir sandıkta bir not defteri buldum. Bu defterde dedemin el yazısından şiirlerini görünce çok duygulandım. Dedemin şiirini bestelemek bana büyük gurur verdi."

Selçuk Balcı'nın "Eyledin Hasta" isimli çalışması müzikseverlerden kısa sürede büyük beğeni topladı.

Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras
Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras
Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras

YORUMLAR
500
TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi TİKA'dan Pakistan'da Kuluçka ve Dijitalizasyon Merkezi Hayatını kaybeden Balcı son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden Balcı son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Snob Magazin

Selçuk Balcı, Balcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:40 Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 22:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement