Türkçe Pop müziğin usta isimlerinden Demet Akalın, Niğde'de sahne aldığı mekanda dinleyicilerin sigara içmesine sert tepki gösterdi.
Dinleyiciye dönüp "Sigara içiyorsunuz herhalde?" diyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, 'Bana ne ya!' diyorsunuz. Duyuyorum yani. Görüyorum. Ağabey içmeyin. Ben gidince içersiniz yani!"
Önünde sigara paketi olmasına rağmen içmeyen dinleyicilere teşekkür eden Demet Akalın, parfüm sıkarak ortamdaki kokuyu bastırmaya çalıştı. Şarkıcı daha sonra parfümünü dinleyiciye hediye etti.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın sahne aldığı mekanda sigara içen dinleyicilere ağzına geleni söyledi - Son Dakika
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