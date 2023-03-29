Deprem bölgesinden "yanıltıcı bilgi" verdiği için tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, tahliye edildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından bölgeye giden eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmıştı. Haftalar sonra serbest kalan Kardaş'tan ilk açıklama geldi.

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

Serbest bırakılan Uğur Kardaş Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.