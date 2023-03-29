Deprem bölgesinden "yanıltıcı bilgi" verdiği için tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, tahliye edildi - Son Dakika
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Deprem bölgesinden "yanıltıcı bilgi" verdiği için tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, tahliye edildi

29.03.2023 10:20

Deprem bölgesinden yaptığı paylaşımın ardından, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanan eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, tahliye edildi. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak serbest kaldığını açıklayan Kardaş, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından bölgeye giden eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmıştı. Haftalar sonra serbest kalan Kardaş'tan ilk açıklama geldi.

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

Serbest bırakılan Uğur Kardaş Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.

Deprem bölgesinde söylediklerinden dolayı tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş deprem bölgesinde bulunan MasterChef Uğur Kardaş, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Kardaş emniyet güçlerince Adıyaman'da havalimanında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden Uğur Kardaş hakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı: "Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

Gözaltına alınan Kardaş, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmıştı.

Deprem bölgesinde söylediklerinden dolayı tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, serbest bırakıldı
Deprem bölgesinde söylediklerinden dolayı tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, serbest bırakıldı
Deprem bölgesinde söylediklerinden dolayı tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, serbest bırakıldı
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Son Dakika Magazin Deprem bölgesinden 'yanıltıcı bilgi' verdiği için tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesinden "yanıltıcı bilgi" verdiği için tutuklanan MasterChef Uğur Kardaş, tahliye edildi - Son Dakika
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