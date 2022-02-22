Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı? - Son Dakika
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Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?

22.02.2022 15:30

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Destan dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı?

DESTAN DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

''Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın!''

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı?

Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?

Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi?

Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?

Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı?

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Son Dakika Magazin Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı? - Son Dakika Magazin


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