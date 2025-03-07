Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

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Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

Artan maliyetler nedeniyle diziler teker teker final yaparken bazı diziler ise henüz başlamadan bitiyor. Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan "Çiçekler Açar" isimli dizi, kanalların reklam bütçelerindeki daralma ve ekonomideki belirsiz nedeniyle önce eylül ayına ertelendi. Golf Film imzalı dizinin kaderi değişti.

DAHA BAŞLAMADAN İPTAL EDİLDİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; "Kızıl Goncalar" dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dizi daha başlamadan iptal edildi. İlk ismi "Şapkacı Kadınlar" olan dizinin yönetmen koltuğuna ise Hülya Gezer oturacaktı. Yeni sezon için hazırlanan dev bütçeli dönem dizisi, dijital için yeniden tasarlanacak.

"AYŞE IS LOADING..."

Ayrıca, senarist Şükrü Necati Çetin, sosyal medya hesabından dizinin senaryosundan bir diyalog paylaştı. Çetin'in paylaşımı şöyle:

ÇİÇEKLER AÇAR DİZİSİNİN KONUSU

1925 yılıyla açılan "Çiçekler Açar" dizisinde Ayşe adlı bir köylü kadınının Şapka Devrimi'yle beraber kaderine meydan okuyup bir moda ikonuna dönüşmesinin hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyordu.