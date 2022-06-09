Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar! - Son Dakika
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Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar!

09.06.2022 12:12
Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar!

Aylardır hamile olduğunu söyleyerek videolar çeken ve önceki akşam bir hastanede doğum yaptığını iddia eden Mükremin Gezgin'e soruşturma açıldı. Gezgin'den ilk açıklama geldi. Ünlü fenomenin itirafları gündem oldu. İşte detaylar...

Mükremin Gezgin, TikTok'ta yayınladığı doğum videosuyla büyük tepki çekti. TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e paylaşımı sonrası soruşturma açıldı.

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada kendini savundu.

"YAPMAYIN DAYANAMIYORUM!"

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin tepkiler sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum"

Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar!

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmiş bir Tiktoker ve sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon.

Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar!
Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar!
Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar!

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Kaynak: Snob Magazin

Mükremin Gezgin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum Videosuyla Gündem Olan Mükremin Gezgin'den Flaş İtiraflar! - Son Dakika

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