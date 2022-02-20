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"Düzeleceğiz inşallah" cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor? - Son Dakika

"Düzeleceğiz inşallah" cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor?

20.02.2022 11:23

Camdaki Kız'ın düşük reytinglerden dolayı final yapacağı iddiaları gündemde. Selen karakterine hayat veren Ergeç, "Dizi final yapacak mı?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah" diyerek yanıt verdi.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç, önceki akşam eşi Cem Öz ile Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Güzel oyuncu dizinin gidişatı ile ilgili dikkat çeken yorumda bulundu.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan'ın yer aldığı Camdaki Kız, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusuyla ilgi çeken dizinin geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddia edilmişti.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

"DÜZELECEĞİZ İNŞALLAH"

Eşi Can Öz ile görüntülenen Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç, "Dizi final yapacak mı?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah" diyerek esprili yanıt verdi.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

SELMA ERGEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selma Ergeç nereli ve kaç yaşında; Selma Ergeç, (d. 1 Kasım 1978, Hamm, Almanya), Türk-Alman oyuncu ve manken. Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı. Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

CAMDAKİ KIZIN KONUSU

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, imkansız bir aşk yaşamış ve hikayelerinin bitimi izleyiciyi çok üzmüştü. Şimdi iki isim de Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanacaktır. "Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi.

Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı
Düzeleceğiz inşallah cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor?
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'Düzeleceğiz inşallah' cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor? "Düzeleceğiz inşallah" cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi? Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi? Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak? Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?

Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergeç, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Düzeleceğiz inşallah' cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Düzeleceğiz inşallah" cevabı kafa karıştırdı! Camdaki Kız final mi yapıyor? - Son Dakika
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