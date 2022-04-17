Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan şarkıcı Ebru Polat, bu kez birçok kişinin tepkisini çekecek paylaşıma imza attı.
Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.
Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi. Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.
Son Dakika › Magazin › Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım - Son Dakika