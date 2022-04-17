Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım - Son Dakika
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Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım

17.04.2022 09:15

Şarkıcı Ebru Polat sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadı. Instagram hesabından kırmızı dekolteli tulumla sevgilisinin ayaklarını yıkadığı pozu paylaşan Polat "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye, ben yıkarım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan şarkıcı Ebru Polat, bu kez birçok kişinin tepkisini çekecek paylaşıma imza attı.

SEVGİLİSİNİN AYAKLARINI YIKADI

Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

"MUTLULUKTAN ELLERİMİN ÜSTÜNDE YÜRÜYORUM"

Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye

FİLTRE DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi. Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı: Kim demiş ayıp diye
YORUMLAR
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Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı! Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı!

Ebru Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım - Son Dakika


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