Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı

12.04.2022 23:10
Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: "Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir"

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık. "

Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram'da yeni bir açıklama yaptı.

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: " Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir"

İşte Ece Binay'ın o açıklaması:

Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı

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Yasak Aşk İddiası Sonrası Boşandılar! Yasak Aşk İddiası Sonrası Boşandılar! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

Amerika Birleşik Devletleri, Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı - Son Dakika


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