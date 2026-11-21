Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla da sevenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2023 yılında Galatasaray basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile evlenen ünlü oyuncu, 2024 yılında dünyaya gelen kızı Mina İpek ile ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Anne olduktan sonra ailesiyle geçirdiği anlara da yer veren Eda Ece, son olarak kızıyla birlikte çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.

"KÜÇÜKTÜ, BÜYÜDÜ"

Eda Ece, kızı Mina İpek ile kamera karşısına geçtiği fotoğraflarına "Küçüktü, büyüdü" notunu düştü. Minik Mina'nın büyümesi ve annesiyle birlikte verdiği pozlar, paylaşımın en dikkat çekici ayrıntıları arasında yer aldı.

HERKES ANNESİNE BENZETTİ

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafların ardından takipçiler, Mina İpek'in annesine olan benzerliğine dikkat çekti. Paylaşımın altına "Annesinin kopyası", "Tıpkı annesi", "Anne ve kız çok güzelsiniz" ve "Resmen minik Eda" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. Anne-kızın yeni fotoğrafları, Eda Ece'nin takipçilerinden büyük beğeni topladı.