Tercan'da köye inen boz ayı, bahçe kapısının üstünden atlarken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'a bağlı Tercan ilçesinin Yaylım köyünde gece saatlerinde köye inen dev boz ayı, dikenli telleri umursamadan demir bahçe kapısını aşarak bir evin bahçesine girdi. Hayvanın yiyecek aradığı anlar evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sensörlü ışıklar yandığı halde bahçeden hemen ayrılmayan ayı, bir süre dolaştıktan sonra geldiği yöne doğru gidip gözden kayboldu.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde bir evin bahçesine giren dev boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
DİKENLİ TELLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Gece saatlerinde köye gelen boz ayı, dikenli tellere aldırış etmeden demir bahçe kapısının üzerinden atlayarak eve ait bahçeye girdi.
IŞIKLAR YANDI, YİNE DE GİTMEDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçede bir süre yiyecek arayan ayının, sensörlü ışıkların yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadığı görüldü.
Bir süre bahçede dolaşan boz ayı, daha sonra geldiği yönden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)