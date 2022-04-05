Elçin Sangu'dan İddialı Paylaşım! - Son Dakika
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Elçin Sangu'dan İddialı Paylaşım!

05.04.2022 20:16
Elçin Sangu'dan İddialı Paylaşım!

En son 'Yalancılar ve Mumları' ile ekrana gelen oyuncu Elçin Sangu, pencere önündeki derin bacak dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Elçin Sangu zaman zaman sosyal medyada ortaya çıkıyor.

Son paylaşımında güzelliğini konuşturan Elçin'i görenler güzelliğine hayran kaldı. Elçin Sangu'nun pencere önünde bacak dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

DİZİLERDEN ŞANSI GÜLMEDİ

Kiralık Aşk dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Elçin Sangu, daha sonra Çarpışma dizisiyle ekranlara gelmişti. Sangu, romantik komedi isteyen hayranlarını kırmayarak İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol aldı sonrasında. Ancak dizi reytingleri düşük olunca 6. bölümde sona erdi.

BU SEZON DA OLMADI

Sangu'nun şanssızlığı bu sezonda da devam etti ve Fox TV için çekilen, Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları dizisi de 5 bölüm sonra ekrana veda etti. Sangu, dizi konusunda üst üste şanssızlıklar yaşarken, hayranları onu tekrar başka dizide göreceği günleri iple çekiyor.

Elçin Sangu'dan İddialı Paylaşım!

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Yalancılar ve Mumları, Elçin Sangu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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