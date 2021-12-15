Ünlü sanatçı Emre Kaya, bu kez podyumda boy gösterdi. Başarılı sunumunun yanı sıra bir de verdiği mini konserle defileye renk katan sempatik sanatçı, mankenlikte de rüştünü ispatladı.

Modanın bir etekle gömleği kombinlemekten çoktan uzaklaştığı günümüzde moda dünyasına sayısız yeniliklerle giriş yapan KayaDova'nın Fashion Week Ankara'da düzenlediği defilede ünlü sanatçı Emre Kaya podyuma çıktı. Erkek ve kadın giyiminde tamamı tasarım ürünlerden oluşan defilede kostümlerden birini üzerine giyerek podyuma çıkan Emre Kaya, performansı ile göz doldurdu. Avant-garde tarzı ile podyuma çıkan sanatçı, siyah bol kesim bir pod şort üzerine hafif slim bir ceket ile alışılmışın dışında bir duruş sergiledi. Emre Kaya, kostümlerin yanı sıra mücevherde de oldukça iddialı olan firmanın imzalı bilekliği ile tarzını tamamladı.

Son şarkısı "Tebessüm" ile kırdığı dinlenme rekorlarının ardından yıl başında piyasaya çıkacak olan ve arabesk şarkılardan oluşan "Usta Şarkılar" albümüyle gündemdeki yerini koruyan Emre Kaya, podyum performansının ardından unutulmaz bir müzik ziyafeti de çekti. - ANKARA