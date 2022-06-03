Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava! - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!

03.06.2022 12:59

Engelsiz Yaşam Derneği, katıldığı ödül törenine tekerlekli sandalye ile giden Gülşen'e dava açmaya hazırlanıyor. Konu hakkında konuşan dernek başkan yardımcısı, "Gülşen'i bu durumu engelli kardeşlerimizi son derece yaraladı" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde sahne alanına tekerlekli sandalye ile gitti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, Bülent Ersoy'u anarak "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notunu yazdı. Gülşen'i Ersoy'dan destek alan paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORLAR

Gülşen'in görüntülerinin ardından YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programına telefonla bağlanan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ RENCİDE EDEN BİR DURUM"

Görüntülerle ilgili konuşan Önder, "Bülent Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanması gayet insani bir durum. Ancak Gülşen' in bu davranışı takındığı bu tavır, engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum ve engelli kardeşlerimizi son derece yaralamıştır. Bunu vakıf yönetimindeki arkadaşlarla, Tayyar Bey de vakıfta hep birlikte değerlendireceğiz. Sonuçta biz toplumda önünde engel olan herkes adına bir şeyler yapmaya ve kamu yararı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizi rencide eden bu duruma karşı da hukuki bir yola girebilir miyiz vakıf olarak değerlendirip yola çıkabiliriz" dedi.

Engelsiz Yaşam Derneği, ihtiyaç dışında tekerli sandalye kullanan Gülşen'e dava açıyor
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Son Dakika Magazin Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava! - Son Dakika


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