Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması - Son Dakika
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Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması

01.05.2022 23:07
Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması

Camdaki Kız dizisinde 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan, önceki gün ablasıyla birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Arıkan dizideki başarısını anlattı.

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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Enis Arıkan, büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizinin başarısından şöyle bahsetti: "Gerçekten çok güzel bir iş oldu. Şahane bir ekibimiz var. Klişe cümlelerden utanıyorum ama biraz öyle oldu. Seneye de inşallah devam ediyoruz. Reytingimiz de çok iyi, birinciyiz"

Oynadığı 'Muzo' karakterinin izleyiciler tarafından sevildiğini ifade eden Arıkan, "Muzo'yu insanlar çok sevdi. İçleri gidiyor. Dramatik, kapalı hali insanları çok üzüyor. Bende çok seviyorum. İyi ki kabul etmişim, iyi ki yapımcı beni seçmiş. Karakter aslında bana çok uzak. Ben daha cana yakınım. O içine kapanık. Ben sevgi doluyum. O yüzden oynaması daha keyifli" diye konuştu. Ramazan Bayramı ile ilgili konuşan Enis Arıkan, eski bayramlara duyduğu özlemi dile getirdi.

Annesinin korona olduğunu söyleyen Arıkan, "Gidecek hiçbir yer kalmadı. Anneanneler, babaanneler kalmadı. Annem korona oldu, ona da gidemeyeceğiz. Ablamla kahvaltı yaparız" dedi. Özel hayatı sorulan Arıkan, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna esprili bir dille "Ablam var. Olsa bende çok isterim ama Allah nasip etmiyor" yanıtını verdi.

Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması
Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması
Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması

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Enis Arıkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Enis Arıkan'dan Şaşırtan Özel Hayat Açıklaması - Son Dakika


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