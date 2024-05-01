Enver Aysever: Annelerin nasıl gittiği sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
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Enver Aysever: Annelerin nasıl gittiği sorusuna yanıt verdi

Enver Aysever: Annelerin nasıl gittiği sorusuna yanıt verdi

Enver Aysever, basın mensuplarının annelik nasıl gidiyor sorusuna yanıt vererek, annelik deneyimini çok güzel bir dönem olarak nitelendirdiğini ve kızıyla geçirdiği her anın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Aysever ayrıca, ekranlara geri dönmeyi planladığını ve kızıyla birlikte setlere gideceğini belirtti.

01.05.2024 05:11
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Basın mensuplarının annelik nasıl gidiyor sorusu üzerine Enver, "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.

Hayatım kökünden değişti. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.

"EKRANA DÖNME ZAMANI YAKLAŞIYOR"

Oyuncu, ekranlara geri dönme niyetini de belirtti. "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim.

Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diyerek gelecek planlarını paylaştı."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Enver Aysever: Annelerin nasıl gittiği sorusuna yanıt verdi - Son Dakika

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