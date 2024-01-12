Eren Ailesi Beklenmedik Bir Durumla Karşı Karşıya Kalıyor

112.Bölüm Özeti:

"Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı."

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar.

Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar. Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.