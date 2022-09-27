Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti

CHP'den polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan'la ilgili eleştirilere yanıt

Erdoğan'dan memur, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ve eski kocası Tolga Karakaş'ın ilişki yaşadığı iddiası, magazin gündeminde günlerce ilk sıralarda yer aldı. Bu iddialara sessiz kalan Emine Ün, kendisine yepyeni bir yol çizdi.

KARDEŞİYLE KONUŞMUYOR

Emine Ün'ün uzun süreden bu yana kardeşiyle konuşmadığı ve küs olduğu biliniyordu fakat ortaya atılan son iddia nedeniyle kardeşler bir kez daha gerildi.

YENİ SEVGİLİSİ VE KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açan Emine Ün, kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

İşte o poz:















