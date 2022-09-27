Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti - Son Dakika
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Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti

27.09.2022 19:37

Eski eşi Tolga Karakaş ve kardeşinin ilişki yaşadığı iddiası magazin dünyasında olay olan Emine Ün, yeni sevgilisi Ayk Karakulakyan ve kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ve eski kocası Tolga Karakaş'ın ilişki yaşadığı iddiası, magazin gündeminde günlerce ilk sıralarda yer aldı. Bu iddialara sessiz kalan Emine Ün, kendisine yepyeni bir yol çizdi.

KARDEŞİYLE KONUŞMUYOR

Emine Ün'ün uzun süreden bu yana kardeşiyle konuşmadığı ve küs olduğu biliniyordu fakat ortaya atılan son iddia nedeniyle kardeşler bir kez daha gerildi.

Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı

YENİ SEVGİLİSİ VE KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açan Emine Ün, kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

İşte o poz:

Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı
Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı





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Tolga Karakaş, Emine Ün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti - Son Dakika
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