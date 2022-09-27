Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ve eski kocası Tolga Karakaş'ın ilişki yaşadığı iddiası, magazin gündeminde günlerce ilk sıralarda yer aldı. Bu iddialara sessiz kalan Emine Ün, kendisine yepyeni bir yol çizdi.
Emine Ün'ün uzun süreden bu yana kardeşiyle konuşmadığı ve küs olduğu biliniyordu fakat ortaya atılan son iddia nedeniyle kardeşler bir kez daha gerildi.
Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açan Emine Ün, kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
İşte o poz:
Son Dakika › Magazin › Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti - Son Dakika