Eski eşler barıştı! Gazeteci Arif Hür açıkladı

Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan, geçtiğimiz ekim ayında eşi Fanny Blanchelande'den boşanmıştı. Boşanma gerekçesi olarak Cem Uzan'ın 28 yaşındaki model Gabriel Tevainyte ile yakınlaşması gösterilmişti.

Gazeteci Arif Hür'ün yazısına göre; Yeni yılın ilk haftalarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanny Blanchelande, eski eşi Cem Uzan'a bir şans daha verdi.

İşte gazeteci Arif Hür'ün o yazısı:

"Fransa'da kendi deyimiyle 'sürgün' hayatı yaşayan Cem Uzan'ın adı geçtiğimiz aylarda 28 yaşındaki model Gabriel Tevainyte ile anılmıştı. İddiaları yalanlayan Uzan'ın eşi Fanny Blanchelande'den sürpriz bir şekilde boşandığı haberleri basına yansıdı.

İkili, ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi.

Yaklaşık 12 yıldır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cem Uzan, eski eşi Fanny Blanchelande ile yeniden bir araya geldi.

Fanny Blanchelande'nin eski eşine bir şans daha verdiği ortaya çıktı.

Uzan, barışma hediyesi olarak eşine yaklaşık 60 bin TL değerinde 'Cartier' marka saat hediye etmiş.

ESKİ EŞİNİN GÖNLÜNÜ ALDI

Takı tasarımcısı olan Fanny Blanchelande, bu sürpriz hediye karşısında mutluluktan havalara uçmuş. Bir zamanlar 16 milyar dolarlık servete hükmettiği iddia edilen Cem Uzan için bu rakam çok kayda değer değil tabi. Eee ne demişler? Zenginin malı, züğürdün çenesini yorarmış...

EV BAKIYORLAR

Bu arada Paris'te yaşayan Uzan ve eşinin Fransız Rivierası'nda ev baktığını ve aradıkları evi buldukları takdirde yılın bir bölümünü burada geçirecekleri de gelen bilgiler arasında... Ne diyelim Allah mutluluklarına zeval vermesin..."

CEM UZAN, TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEK Mİ?

Yaklaşık 12 yıldır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cem Uzan, " Türkiye'ye dönmeniz için ne gerekiyor?" sorusuna, "Çok basit, uyduruk hakimlerin, karı-koca mahkemelerinin verdiği mahkümiyetler var. Bunların toplamı aşağı yukarı 42 sene!

Ben Türkiye'den çıktığımda hayatımın tehdit altında olduğu bana söylenmişti. Ondan sonra dönmeyeyim diye mahkümiyet kararları uyduruldu. Bu kararlar yürürlükte olduğu sürece Türkiye'ye dönmem mümkün değil. Kararlar kaldırıldığında muhakkak döneceğim." cevabını verdi.

Cem Uzan, 2012'de takı tasarımcısı Fanny Blanchelande ile evlenmişti.

Ünlü iş insanı Cem Uzan'ın Emre, Yasemin, Dilara ve Sinan adında 4 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin - Arif Hür