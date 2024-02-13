Kayınpederi ve kayınvalidesi ile yaşayan Göksü, Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına başvurarak yaşadıklarını anlattı. Kayınpederinin alkol şişesiyle uyuduğunu, eşinin çalışmadığını, kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izlediğini söyleyen Göksu, yaşadıklarına isyan etti.
Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Göksu, "Eşim ve kayınvalidem, çocuklarımla yaşadığımız evde müstehcen görüntüler izliyor. Bunları çocuklarım da görebilir. Annesini izlerken gördüğümde bana göstermek istedi ben midem bulandığı için bakmak istemedim. Kayınvalidem bana 'Benim oğluma karılık edemiyorsun. Kadın kocasının her şeyi olacak' dedi. Allah sizi ıslah etsin" dedi.
Eşinin, annesini yanlış anladığını söyleyen Ahmet ise "Sen yanlış anlamışsın. Annem sosyal medyada dua videoları izliyor. Benim annem istemeden yapmış. Ben bu konuyu Göksü bana anlattığında annemle konuşmuştum" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Magazin › Esra Ezmeci'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor - Son Dakika
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