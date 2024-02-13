Esra Ezmeci'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor - Son Dakika
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Esra Ezmeci'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor

Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.

13.02.2024 15:58  Güncelleme: 17:11
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Kayınpederi ve kayınvalidesi ile yaşayan Göksü, Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına başvurarak yaşadıklarını anlattı. Kayınpederinin alkol şişesiyle uyuduğunu, eşinin çalışmadığını, kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izlediğini söyleyen Göksu, yaşadıklarına isyan etti.

"KAYINVALİDEM MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İZLEYİP BANA DA GÖSTERİYOR"

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Göksu, "Eşim ve kayınvalidem, çocuklarımla yaşadığımız evde müstehcen görüntüler izliyor. Bunları çocuklarım da görebilir. Annesini izlerken gördüğümde bana göstermek istedi ben midem bulandığı için bakmak istemedim. Kayınvalidem bana 'Benim oğluma karılık edemiyorsun. Kadın kocasının her şeyi olacak' dedi. Allah sizi ıslah etsin" dedi.

Esra Ezmeci'den ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor

AHMET: EŞİM YANLIŞ ANLAMIŞ, ANNEM DUA VİDEOSU İZLİYOR

Eşinin, annesini yanlış anladığını söyleyen Ahmet ise "Sen yanlış anlamışsın. Annem sosyal medyada dua videoları izliyor. Benim annem istemeden yapmış. Ben bu konuyu Göksü bana anlattığında annemle konuşmuştum" ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci\'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Düzmece program. Cast ajansından getirilen kişilerle tiyatro yapıyorlar. Ak partiden aldığı mali destekle kendini döndüren rezil kanal. Kapansa da kurtulsak. 28 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Çocuk doğru söylüyor olabilir. benim de benzer şeyler başıma geliyor. 5 1 Yanıtla

Esra Ezmeci, Göksu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Ezmeci'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Ezmeci'de ağızları açık bırakan itiraf: Kayınvalidem yanımda müstehcen görüntüler izliyor - Son Dakika
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