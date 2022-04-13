Esra Hankulu Cinayeti Sonrası Mahkemeden Flaş Ümitcan Uygun Kararı! - Son Dakika
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Esra Hankulu Cinayeti Sonrası Mahkemeden Flaş Ümitcan Uygun Kararı!

13.04.2022 13:10
Esra Hankulu Cinayeti Sonrası Mahkemeden Flaş Ümitcan Uygun Kararı!

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Sanık Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. (DHA)

ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 25 yaşında hayatını kaybetti. Esra Hankulu, geçtiğimiz yıl Ankara'da geceyi sevgilisi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçirmesinin ardından sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde incelenirken, etrafında cep telefonunun olmadığı da gözlerden kaçmadı. İncelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Esra Hankulu Cinayeti Sonrası Mahkemeden Flaş Ümitcan Uygun Kararı!
Esra Hankulu Cinayeti Sonrası Mahkemeden Flaş Ümitcan Uygun Kararı!

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Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu Son dakika haber | Esra'nın ölümünde Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası Son dakika haber | Esra'nın ölümünde Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Esra Hankulu Cinayeti Sonrası Mahkemeden Flaş Ümitcan Uygun Kararı! - Son Dakika


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