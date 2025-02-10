Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı - Son Dakika
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Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

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Arabesk müziğinin başarılı ismi Hakan Taşıyan, son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taşıyan'ın botoks yaptırması sevenlerini şaşırttı.

10.02.2025 09:52  Güncelleme: 09:59
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'Güz Gülleri', 'Hazin Geliyor' gibi şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümden dönmüş, uzunca bir süre hastanede tedavi görmüştü. Ünlü isim hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu edilmişti.

BOTOKS İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Nakiller sonrası sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekti. Botoks yaptırdığı öne sürülen şarkıcının yüzündeki değişime adeta yorum yağdı.

İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...

Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı
Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

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Son Dakika Magazin Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • UğuR DURAN:
    Adam tam bitmiş. Nerden nereye!! Müslüm'ün veliahtı deniyordu. Şişede durduğu gibi durmuyor malesef!!! 36 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allah'ın verdiği o güzel sıfatları bu hale getirmeye hakkınız yok. ne kadar kötü emanetçisiniz. Allah akıl versin. 10 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    mümtezel..iki şarkı okuyanı kral yapıyor bizim memleket 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hakan Ağabey Ne Oldu Sana 5 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İstanbul başta olmak üzere sosyetik semtlerde caddelerde botoks olmayan kadın görmek neredeyse imkansız herkes tuhaf tipli bir robot hale gelmiş, kocasından yumruk yemiş gibi dudağı şişkin kadınlar .elmacık kemikleri dışarı fırlamış ücgen suratlar iğrençler. 3 0 Yanıtla
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