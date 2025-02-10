'Güz Gülleri', 'Hazin Geliyor' gibi şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümden dönmüş, uzunca bir süre hastanede tedavi görmüştü. Ünlü isim hem karaciğer hem de böbrek nakli olduktan 7 ay sonra taburcu edilmişti.
Nakiller sonrası sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekti. Botoks yaptırdığı öne sürülen şarkıcının yüzündeki değişime adeta yorum yağdı.
İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...
Son Dakika › Magazin › Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı - Son Dakika
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