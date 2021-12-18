Evliliği ihanet yüzünden bitmişti! Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen: Hayatımda kimse yok

Geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğrayan ve kısa sürede boşanan Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı. Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda adının Gizem olduğu öğrenilen kız arkadaşı ile girerken görüntülendi.

"HAYATIMDA AŞK YOK"

Önceki akşam Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla görüntülenen Burak Sergen, "Arkadaşlarım ve avukatım ile yemeğe çıktım çocuklar. Sizden kaçamadım" dedi. Burak Sergen, "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" diyen muhabire, "Hayır, hayatımda aşk yok. Olursa size söylerim" cevabını verdi.

"KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIM"

Eski eşi ile olan dava süreci hakkında da konuşan Sergen "Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Yeni bir gelişme olursa basın açıklaması yapacağım. Benim için çok zor bir dönemdi" dedi.

EŞİNİN İHANETİYLE SARSILMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan Burak Sergen, 1 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sergen, taburcu olduktan sonra haziran ayında kendisinden 28 yaş küçük olan Nihan Ünsal'la evlenmişti. Ancak Ünsal'ın bir iş adamıyla el ele olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı. Çıkan görüntülerin ardından harekete geçen oyuncu, evliliğini bitirdi.