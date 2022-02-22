Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi? - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?

22.02.2022 15:47

Bu akşam 20. bölümle ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey'de Azra'ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu ve Tülin Ece gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de ihanet sonrası pişmanlık sahneleri yer alacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Yıldırım'ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım'ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe'ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe'ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk'un iflasında Bora'nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora'nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan'a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra'ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım'a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra'yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…

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Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi? - Son Dakika Magazin


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