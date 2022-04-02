Evlilik Sorusuna Flaş Cevap - Son Dakika
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Evlilik Sorusuna Flaş Cevap

02.04.2022 11:05
Evlilik Sorusuna Flaş Cevap

Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Arnavutköy'de balıkçı çıkışı görüntülendi. Oğuzhan Koç, evlilik sorusuna esprili bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Oğuzhan Koç, gazetecilerin "Müstakbel eşiniz Demet Özdemir pek çok markanın reklam yüzü. Yer aldığı projelerde yakından takip ediliyor. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Sevgilim her zaman en iyisini yapıyor. İşinin hakını veriyor. Onu sonuna kadar destekliyorum" cevabını verdi.

Ünlü çift, evlilik sorularını duyunca gülmeye başladı.

EVLİLİK SORULARINA ESPRİLİ YANIT

Oğuzhan Koç, "Temmuz'da kır düğünü yapalım. Size uyar mı arkadaşlar?" diyerek espri yaptı.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

Evlilik Sorusuna Flaş Cevap
Evlilik Sorusuna Flaş Cevap
Evlilik Sorusuna Flaş Cevap

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Erzincan, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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