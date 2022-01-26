Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir? Ezgi Mola kimdir, nereli, kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Ezgi Mola tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, YouTube kanalını da aktif olarak kullanıyor.

Ezgi Mola, 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla Kemal Kahraman'dan şikayetçi oldu. Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola nereli, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Ezgi Mola Kemal Kahraman olayının perde arkası...

Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman adlı kişiden şikayetçi oldu. Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.

EZGİ MOLA KEMAL KAHRAMAN OLAYI NEDİR?

Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.

Kemal Kahraman, Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile bir diş macunu reklam filminin afişinde yer almıştı.

EZGİ MOLA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE SEVGİLİSİ KİM?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mercan Ezgi Mola olan güzel oyuncu İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir.