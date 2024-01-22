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Farah Zeynep Abdullah, kendisine hakaret eden takipçisinin fotoğrafını ifşa etti - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah, kendisine hakaret eden takipçisinin fotoğrafını ifşa etti

Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kadın takipçisinin adını ve fotoğrafını ifşa etti. Abdullah, takipçisine verdiği cevapta 'Özür dilerim güzellik' ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, kendisine hakaret eden takipçisinin fotoğrafını ifşa etti
22.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 15:33
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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Oyuncu, kendisine "Çirkin" diyen bir kadın takipçisinin de fotoğrafını ifşa etti.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bir kadın takipçisinin "Çok çirkinsin ya ne bu Allah'ım nasıl bir iğrençlik" yorumuna sessiz kalamadı. Takipçisinin adını ve fotoğrafını ifşa eden Abdullah, "Özür dilerim güzellik" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah 'Çirkin ve iğrençsin' diyen takipçisini ifşa etti
YORUMLAR (2)
  • Kamuran Sertkaya: böyle insanlar kendini ne sanıyor acaba:)..cahil yaratık Yanıtla 0 12
  • XYZ: Allah yaratmis, senin gibi. Yaratılanı severiz, Yaradandan ötürü imza bir Müslüman Yanıtla 0 8

Farah Zeynep Abdullah, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah, kendisine hakaret eden takipçisinin fotoğrafını ifşa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah, kendisine hakaret eden takipçisinin fotoğrafını ifşa etti - Son Dakika
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