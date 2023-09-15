İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu - Son Dakika

İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu

İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah\'a destek oldu
Son Güncelleme: 15.09.2023 10:26

İlyas Salman, Yılmaz Güney için "Sinemamızın kadın döven erkeği" yorumunu yapmasından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a "Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok" diyerek destek oldu.

Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü için paylaşım yapan Murahtan Mungan'a yorum yapan Farah Zeynep Abdullah "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" sözlerinden dolayı davalık oldu. Oyuncunun sözlerini destekleyen bir paylaşım yapan İlyas Salman ise "Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok" dedi.

"HAKİMİ VURMAK YOK AMA"

Güzide Pütün, ağabeyi Yılmaz Güney hakkında yorum yapan Abdullah'a "Bu değersiz sözler kimseye prim yaptırmaz. Yılmaz Güney kadınlara saygılı, gençlere önem veren biriydi" diyerek tepki gösterdi. Ailenin avukatı da yaptığı açıklamada yasal haklarını kullanacaklarını belirtti. "X" hesabından dava haberine de sessiz kalmayan oyuncu, "Hakimi vurmak yok ama" paylaşımını yaptı.

İLYAS SALMAN: GÜNEY'İN ŞİDDET EYLEMLERİNİN SAVUNULACAK TARAFI YOK

Gelişmelerin ardından İlyas Salman da Yılmaz Güney hayranlarını kızdıracak bir paylaşım yaptı. Abdullah'ın sözlerine destek veren Salman, "Dürüst olalım, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok. Politik görüşümüz idrakımızı örtülememeli. Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan farkımız olsun" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney, İlyas Salman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Fenerbahçe Futbolcularının Arabada Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu
10:40 Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
10:31 Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı
10:26 İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
10:03 Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu
10:03 Kulisleri sallayan iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı
09:54 BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü
09:43 Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi
09:36 Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 11:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement