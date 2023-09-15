İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah\'a destek oldu

Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü için paylaşım yapan Murahtan Mungan'a yorum yapan Farah Zeynep Abdullah "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" sözlerinden dolayı davalık oldu. Oyuncunun sözlerini destekleyen bir paylaşım yapan İlyas Salman ise "Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok" dedi.

"HAKİMİ VURMAK YOK AMA"

Güzide Pütün, ağabeyi Yılmaz Güney hakkında yorum yapan Abdullah'a "Bu değersiz sözler kimseye prim yaptırmaz. Yılmaz Güney kadınlara saygılı, gençlere önem veren biriydi" diyerek tepki gösterdi. Ailenin avukatı da yaptığı açıklamada yasal haklarını kullanacaklarını belirtti. "X" hesabından dava haberine de sessiz kalmayan oyuncu, "Hakimi vurmak yok ama" paylaşımını yaptı.

İLYAS SALMAN: GÜNEY'İN ŞİDDET EYLEMLERİNİN SAVUNULACAK TARAFI YOK

Gelişmelerin ardından İlyas Salman da Yılmaz Güney hayranlarını kızdıracak bir paylaşım yaptı. Abdullah'ın sözlerine destek veren Salman, "Dürüst olalım, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok. Politik görüşümüz idrakımızı örtülememeli. Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan farkımız olsun" ifadelerini kullandı.