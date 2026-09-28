Fas'ta tanıştığı Viysem ile evlenen İbrahim Çoban, Denizli Buldan'da düğün yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fas'ta tanıştığı Viysem ile evlenen İbrahim Çoban, Denizli Buldan'da düğün yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fas\'ta tanıştığı Viysem ile evlenen İbrahim Çoban, Denizli Buldan\'da düğün yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta tanıştığı 41 yaşındaki Viysem Biradila ile evlenen 47 yaşındaki İbrahim Çoban, Fas'taki düğünün ardından Denizli Buldan Kadıköy Mahallesi'nde düğün yaptı. Viysem Çoban, kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladığını ve Kadıköy'ü çok güzel bulduğunu söyledi.

Buldan'ın Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çoban, aradığı aşkı Fas'ta buldu. Fas'ta tanıştığı 41 yaşındaki Viysem Biradila ile evlenen Çoban, önce Fas'ta ardından memleketi Buldan'da düğün yaptı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çoban, hayatının aşkını Fas'ta buldu. Tanıdıkları aracılığıyla Fas'a giden Çoban, Fas'ın Suklarbe ilçesine bağlı Jima Lalamilimoana köyünde yaşayan 41 yaşındaki Viysem Biradila ile tanıştı.

Kısa sürede birbirlerine uyum sağlayan çift, evlenme kararı aldı. Fas'ta gelenek ve göreneklere uygun olarak düğün yapan çift, daha sonra Türkiye'ye geldi. Çoban çifti, Buldan'ın Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Hayatının aşkını Fas'ta bulduğunu belirten İbrahim Çoban, Viysem ile tanışmasının ardından kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söyledi. Çoban, "Bu yaşıma kadar kendime uygun bir eş bulamadım. Tanıdıklarımız aracılığı ile Viyesm ile tanıştım. Viysem'i görür görmez aşık oldum. Onu çok sevdim. O da beni çok sevdi. Orada yaptığımız düğünde bizleri tahteravanla gezdirdiler. Onların yöresel giysilerini giyerek kendi oyunlarını oynadık.

Kadıköy'deki düğünümüzde de Viysem'i faytonla gezdirdim. O da bizim oyunlarımızı oynayarak eğlendi. Çok mutlu oldu. Viysem bize çok çabuk ayak uydurdu. Bana, anneme, babama ve komşularımıza karşı çok hürmetkar. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Benimle birlikte koyunlarıma bakıyor, çiftçilik işlerimde hem bana, hem komşularımıza yardım ediyor. Allah bize bir ömür boyu mutluluk nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Fas'tan Türkiye'ye gelerek İbrahim Çoban ile evlenen Viysem Çoban ise kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi. Viysem Çoban, "Ben İbrahim'i çok sevdim, o iyi bir insan. Türkiye çok güzel, Kadıköy çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA
KadıköyDenizliMagazinBuldanYaşamFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Trump’tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 12:01:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Fas'ta tanıştığı Viysem ile evlenen İbrahim Çoban, Denizli Buldan'da düğün yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei