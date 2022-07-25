Festival Yıldız Tilbe ile Sona Erdi - Son Dakika
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Festival Yıldız Tilbe ile Sona Erdi

25.07.2022 21:06
Festival Yıldız Tilbe ile Sona Erdi

Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe, önceki akşam Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne aldı. Gece yarısı 02.30'a kadar süren festivalin son gününü yaklaşık 1 milyon kişi takip etti.

Ereğli Belediye Başkanı Başkanı Halil Posbıyık ile eşi Neriman Posbıyık, Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe'ye çiçek ve hediyeler takdim etti. İlk olarak izleyici karşısına çıkan Madrigal grubu, seyircileri coşturdu.

Daha sonra sahne alan Koray Avcı, kendi eserlerinin yanı sıra fenomen parçaları seslendirdi. Son olarak sahne alan Yıldız Tilbe, coşkuyu zirveye çıkardı. Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, şarkıcıya Elpek Dokuyan Eller'in hazırladığı bir hediyeyi armağan etti.

Neriman Posbıyık, "Size bu ürünlerden birkaç kez yolladım. Kadınlarımız için istihdam sağlıyoruz" derken, Tilbe ise, "Allah kadınlarımızın yardımcısı olsun" diye konuştu. Bir gün öncesinden Ereğli'ye giden Tilbe, "Ereğli çok güzel yer. Herhalde sizden dolayı... Yoksa neden güzel olsun" dedi. Daha sonra Halil Posbıyık ile eşi Neriman Posbıyık'ın çiçek takdim etmesine Tilbe, "Burada konserler çok güzel geçiyor. Her şey çok güzel burada. Burayı çok seviyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Festival Yıldız Tilbe ile Sona Erdi - Son Dakika

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