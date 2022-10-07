Fettah Can...KARIŞIK KASET TADINDA PERFORMANS

Can, kendi yazdığı ve ünlü sanatçılar tarafından seslendirilen eserlerini bu kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi için söyledi.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşayan Fettah Can, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, "Kuruçeşme Sahnesi'ne yıllar önce eşlik ettiğim arkadaşlarımla birlikte çıkmıştım. Ama benim ilk konserim ve çok güzel bir akşam… Bugün bizi soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadılar. Gelenlerin çok mutlu olduğu ve evlerine döndüklerinde "Ne güzel bir akşamdı!" diyecekleri bir gece olacak." sözleriyle duygularını paylaştı.

FETTAH CAN'DAN KARIŞIK KASET TADINDA PERFORMANS

Birçok sanatçı dostuna verdiği şarkılarının yanı sıra kendi seslendirdiği şarkılarıyla da dillerden düşmeyen Fettah Can, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Söz ve besteleriyle müzik dünyasına uzun yıllar unutulamayacak sayısız hit parçalar kazandıran ünlü sanatçı, 'Sen En Çok Aşksın' şarkısıyla dinleyicilerini selamladı. Parçalarıyla duygulara tercüman olan Fettah bir Can, 'Boş Bardak', 'Mandalinalar', 'Bu Aşkın Katili Sensin' gibi kendi şarkılarının dışında farklı parçalarla oluşturduğu geniş repertuvarıyla dinleyicilere doyumsuz bir müzik şöleni yaşattı. Hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturan pop müziğin sevilen ismi, konserde zaman zaman duygusal anlar da yaşattı. Boğaz'a karşı gitarıyla şarkılar söyleyen ve kendine has üslubuyla beğeni toplayan Fettah Can, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Sevenlerini kırmayarak istek parçalarını da seslendiren Fettah Can'a tüm seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti. Müzikseverlere teşekkür eden pop müziğin efsane ismi "Harikasınız, buradan inanılmaz gözüküyorsunuz!" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Fettah Can, 2.5 saat süren performansıyla unutulmaz konserlerinden birine daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.