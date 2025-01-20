Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! \'\'Ünalların evine maymun geliyor\'\'

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Diyarbakır\'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay rolüne hayat veren Feyza Civelek, yine senaryoyu ifşa etii.

Civelek, geçtiğimiz günlerde senaryodaki Nursema ve Firaz ile ilgili kısmı ifşa etmişti. Ünlü oyuncu bu kez başka bir ipucunu izleyiciyle paylaştı.

Sibel Arna'nın YouTube kanalı "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk olan Civelek, karakteriyle ilgili "Bu sezon bitmeden Nilay tesettürden çıkabilir" ifadesini kullandı.

"EVE MAYMUN GELECEK"

Diziye bir maymunun dahil olacağını açıklayan Civelek "Eve gelecek. Onu saklayıp besleyeceğim" diye konuştu. Oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Civelek daha önceki bir röportajında da Nilay karakteri hakkında konuşmuş ve türbanının çıkabileceğini söylemişti.