Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! Yıldız'ın düşmanı veda ediyor - Son Dakika
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Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! Yıldız'ın düşmanı veda ediyor

24.10.2022 17:09

Final sezonuyla da seyirciyi ekrana bağlayan fenomen dizi Yasak Elma'da Yıldız'a zor günler yaşatan Hilal karakterini canlandıran Ece Özdikici diziden ayrılıyor.

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve konusu ile dikkat çeken dizide, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken yaşanan ayırılıklar izleyiciyi şaşırtıyor.

HİLAL'DEN AYRILMAYA KARAR VERİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım imzalı fenomen dizi dizi bu sezon Yıldız'la ile Doğan'ın soğuk savaşına sahne olmuştu. Kendisini hapse attıran ve kendisinden boşanan eşini affetmeyen Doğan avukatı Hilal'le (Ece Özdikici) aşk yaşamaya başlamıştı. İntikam planlarını tek tek devreye sokan Doğan, Hilal'le yollarını ayırmaya karar veriyor. Yıldız'ın canını sıkan Hilal karakteri diziye veda ediyor.


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Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! Yıldız'ın düşmanı veda ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! Yıldız'ın düşmanı veda ediyor - Son Dakika
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