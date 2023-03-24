Esra Ezmeci, "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?" sorusunu yanıtladı: Öyle bir şey yok

FOX TV ekranlarında "Fulya ile Umudun Olsun" programını bırakan Fulya Öztürk, muhabirliğe geri döndü. Öztürk'ün arkasından birlikte çalıştığı arkadaşı Esra Ezmeci, aynı kanalda program sunmaya başladı. Ocak ayında Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Fulya Öztürk, konuyla ilgili "Esra'nın işimde gözü varmış. Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" dedi. Öztürk'ün bu sözlerine Esra Ezmeci'den cevap gecikmedi.

"FULYA'NIN AYAĞINI KAYDIRMADIM"

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Yok, öyle bir şey olabilir mi? Fulya'nın böyle bir şey demesine de çok şaşırdım. Kendisini de çok seviyorum ama Fulya işi kendi bıraktı. Ben programa uzman psikolog olarak gittim. O korona olunca beni arayarak 'programı sunar mısın?' dediler. Ben tamamen destek olmak için kabul ettim yoksa program yayınlanmayacaktı. 10 gün programı sundum ve sonrasında devam ettik. Bir süre sonra sorunlar olunca uzmanlar programdan ayrıldı. Ben Fulya istediği zamanlarda hep programa gittim. Uzmanlar arasında söz hakkı gelmeme ve negatif davranışlar oldu o yüzden uzmanlar da gitmeme kararı aldı. Ben korona döneminde programı sunduğum için Fulya bana kızmış ve kırılmış."

"FULYA PROGRAMI KENDİ BIRAKTI, BENİM YAPTIĞIMIN FORMATI DA BAŞKAYDI"

"Fulya sahalara dönmek istediği için programı bitirdi. Ben de o dönem kanalla kitabımın dizi olması için görüşme yapıyordum. Onlar da yazın program yapmayı teklif etti. Biz bunu konuşurken Fulya programı bitirmişti. Biz biraz daha farklı bir formatla 3 aylık bir program yaptık sadece. Ona kim anlattıysa çok yanlış anlatmış. Ben Fulya'ya program yapacağımı söylemedim. Benim fıtratım böyle. Benim programım Fulya'nın programın devamı değildi. Apayrı bir formattı. Bu dönemin Fulya'yla alakası yoktu. Ben onun programının son 3 ayında olmayınca bir kopma yaşadık. Sonrasında da arayarak programa başlıyorum demem hoş olmazdı. Ben çok yakın arkadaşlarıma bile tanıtım yayınlanmadan bir gün önce söyledim. Fulya, istediği gibi sahalara geri dönünce bana kırılabileceğini hiç düşünmedim. Bana sorsaydı ben ona anlatırdım. Fulya bana bugün gelse sarılırdım, kırgınlığım hiç yok."