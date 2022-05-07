Friends'in Yıldızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Friends'in Yıldızı Hayatını Kaybetti

07.05.2022 14:48
Friends'in Yıldızı Hayatını Kaybetti

90'lı yılların sevilen dizisi Friends'te rol alan Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

'Friends' ve 'Someone, Somewhere' dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında vefat etti.

Ölüm nedeni henüz belli olmayan oyuncu, bir döneme damgasını vuran ve etkisi hala devam eden kült dizi Friends'te bina görevlisi rolünde oynamıştı.

SEVENLERİNİNİ YASA BOĞDU

Oyuncunun Somebody Somewhere dizisinden rol arkadaşı Bridget Everett, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Mike'la tanıştığım anda onu sevdim. O çok özel biriydi. Sıcak ve komikti ve hiç bir yabancıyla tanışmadım" dedi.

Paylaşıma yorum yapan Sex and the City yıldızı Sarah Jessica Parker da oyuncunun ölümü için "Korkunç bir kayıp. Onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Friends'in Yıldızı Hayatını Kaybetti
Friends'in Yıldızı Hayatını Kaybetti
Friends'in Yıldızı Hayatını Kaybetti

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Vefat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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