'Friends' ve 'Someone, Somewhere' dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında vefat etti.

Ölüm nedeni henüz belli olmayan oyuncu, bir döneme damgasını vuran ve etkisi hala devam eden kült dizi Friends'te bina görevlisi rolünde oynamıştı.

SEVENLERİNİNİ YASA BOĞDU

Oyuncunun Somebody Somewhere dizisinden rol arkadaşı Bridget Everett, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Mike'la tanıştığım anda onu sevdim. O çok özel biriydi. Sıcak ve komikti ve hiç bir yabancıyla tanışmadım" dedi.

Paylaşıma yorum yapan Sex and the City yıldızı Sarah Jessica Parker da oyuncunun ölümü için "Korkunç bir kayıp. Onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.