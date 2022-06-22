Furkan Dede'nin Sevgilisi Ortaya Çıktı!

İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun' programıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Uzun süredir Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu.

SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Arif Hür, Furkan Dede'nin sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.

Hür, "Son dönemde adından sıkça söz ettiren Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu. Daha önce adı farklı isimlerle anılan Furkan Dede'nin sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu. Berçin Hanım medyatik bir isim değil.

İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Furkan Dede, sevgilisinin ailesiyle de tanışmış" ifadelerini kullandı

"GÜZEL GİDEN BİR BERABERLİĞİMİZ VAR"

İlişkisi hakkında Arif Hür'e konuşan Berçin Tavukçuoğlu, "Furkan'la güzel giden bir beraberliğimiz var" ifadelerini kullandı.

FURKAN DEDE KİMDİR?

Survivor Ekstra sunucusu olan Furkan Dede, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sunucu ve yorumcu Furkan Dede ilk olarak Var Mısın Yok Musun programında yer almıştır. Yarışmada 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'a dahil oldu.

Furkan Dede, 2013 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Let's Play adlı komik video programını sundu.

Uzun bir süredir Survivor Ekstra adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.