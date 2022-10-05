Tuğba Özerk 3. Kez Boşandı - Son Dakika
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Tuğba Özerk 3. Kez Boşandı

05.10.2022 18:22
Tuğba Özerk 3. Kez Boşandı

Geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturan şarkıcı Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar, tek celsede boşandı.

Çağlayan Adliyesi 5. Aile Mahkesi'nde gerçekleşen duruşmayla evliliklerini noktalayan Tuğba Özerk ve eski eşi duruşmaya birlikte katıldı.

Tuğba Özerk'in avukatı Furkan Volkan'ın yaptığı açıklamada ise tarafların birbirinden hiç bir şey talep etmediği ve anlaşmalı olarak boşandıkları ifade etti.

"İHANET YOK"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanlayarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.

YORUMLAR
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Tuğba Özerk... TEK CELSEDE BOŞANDI! Tuğba Özerk... TEK CELSEDE BOŞANDI! İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI
Kaynak: Snob Magazin

Çağlayan Adliyesi, Tuğba Özerk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Özerk 3. Kez Boşandı - Son Dakika

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